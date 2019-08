Polícia procura fugitivo que matou a ex-mulher, um homem e quatro crianças

Hoje às 10:12 Facebook

Seis pessoas da mesma família foram mortas na quinta-feira numa casa em Zagreb, na Croácia, por um assaltante que é procurado pela polícia.

Segundo o jornal "Vecernji List", o assaltante matou a sua ex-mulher, o companheiro desta e quatro crianças. Apenas um bebé se salvou e foi transportado para o hospital.

A polícia foi alertada para o sucedido às 21.30 horas locais (20.30 horas em Portugal continental) por residentes que ouviram disparos de arma.

Os corpos das vítimas foram encontrados no interior da habitação, no bairro de Kajzerica, no sul de Zagreb, capital da Croácia.