Polícia revela identidade dos atiradores da escola de São Paulo

Já é conhecida a identidade dos autores dos disparos que esta quarta-feira vitimaram várias pessoas numa escola de São Paulo, no Brasil.

Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, é o mais novo dos dois atacantes. Fazia 18 anos no dia 5 de julho. Antes do ataque, o rapaz publicou várias fotos na sua conta de Facebook em que aparecia armado e com uma máscara em forma de caveira.

O segundo elemento envolvido no ataque é Luiz Henrique de Castro. Tinha 25 anos e fazia 26 no próximo domingo. Na sua conta de Facebook apresenta várias publicações relacionadas com armas.

Até ao momento, a Polícia Militar não encontra motivos que justifiquem o ataque. Alguns órgãos de comunicação social brasileiros dão conta de que os dois jovens são antigos alunos da Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, onde decorreu o ataque.