Um polícia fora de serviço salvou um menino de três meses, esta quarta-feira, quando ele deixou de respirar quando seguia no carro da mãe, em Ocala, Florida, EUA.

De acordo com o "Daily Mail", Nechole Crowell, a mãe do bebé Kingston, tinha as luzes de perigo do carro ligadas, de forma a captar a atenção de Jeremie Nix. Assim que conseguiu fazê-lo, saiu do carro com o menino ao colo a pedir ajuda.

A câmara do carro de Jeremie Nix filmou o momento em que Nechole estacionou o carro na intersecção entre Southeast Lake Weir Avenue e a 17h Street. Após ambos saírem dos veículos, o polícia ajoelhou-se no chão para reanimar o bebé. Quando Jeremie viu que Kingston ainda não estava a respirar, voltou para dentro do carro e levou-o para Centro Médico Regional de Ocala,

"O polícia Nix entregou a criança à equipa médica, que começou a tratar o bebé. Estamos contentes por informar que o bebé Kingston está bem e os médicos dizem que ele vai recuperar!", escreveu o departamento do Xerife na página do Facebook. "Além disso, os médicos disseram que o bebé Kingston está vivo por causa das ações do agente Nix. Estamos tremendamente orgulhosos de Jeremie Nix e já conseguimos prever que ele e o bebé vão ter uma ligação profunda que vai durar a vida toda".

Nechole Crowell agradeceu a Jeremie Nix mais tarde. "Deixem-me dizer que ontem Deus mostrou-me o quão real Ele é. O meu filho King estava praticamente sem respirar e a lutar pela vida. Eu e a minha irmã vimos um polícia parado num semáforo e captámos a sua atenção. Com um pensamento rápido, ele e Deus salvaram o meu filho. Depois do serviço, ele e a esposa vieram vê-lo. Ele disse-me 'Não se preocupe, eu não vou embora até conseguir ajudar a salvar o seu filho'", escreveu a mãe no Facebook. "Eu só queria que o mundo soubesse o quão bom polícia ele é e quão grande Deus é... Nem todos os polícias são maus. Ele é um dos muitos bons homens".