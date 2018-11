Polícia trava "coletes amarelos" com gás lacrimogéneo em Paris

Hoje às 11:08 Facebook

A polícia francesa usou gás lacrimogéneo e um camião de água para tentar travar os "coletes amarelos", manifestantes que tentam chegar à residência oficial do Presidente Emmanuel Macron, o Palácio do Eliseu.

A situação entre a polícia e os manifestantes intensificou-se esta manhã nos Campos Elísios, com centenas de "coletes amarelos" a descerem a famosa avenida da capital, apesar de o movimento ter sido proibido de aí se manifestar.

Os confrontos começaram a surgir quando alguns membros do movimento tentaram fugir pelas laterais das barricadas policiais.

O objetivo dos manifestantes é chegar ao Palácio do Eliseu, mas todas as entradas possíveis estão barricadas com redes e polícias de choque.

De modo a dispersar os "coletes amarelos", a polícia atirou várias granadas de gás lacrimogéneo fazendo com que o ar à volta da residência oficial do Presidente se tornasse, se tornasse, durante minutos, irrespirável.

Os manifestantes estavam pelas 11:00 dispersos em várias ruas que dão acesso ao Palácio do Eliseu, sem sinais de abrandar com a sua demanda "Macron demissão" e cantando também o hino nacional.

Grande parte dos manifestante trouxeram máscaras antigás lacrimogéneo.

O Ministério do Interior tentou canalizar os manifestantes para o Champ de Mars, perto da Torre Eiffel, mas o movimento não acatou as ordens.

"Sabíamos que os Campos Elísios estavam interditos, mas eles também votam leis sem nos pedir autorização. Porque é que havíamos de aceitar o que eles nos dizem? Já parámos as estradas fora de Paris, agora vamos bloquear o Estado", disse Bárbara, uma manifestante vinda de Ruão, em declarações à Lusa nos Campos Elísios.