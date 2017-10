Polícias acusam polícias de ações "selvagens e sem sentido" na Catalunha

Hoje às 18:27, atualizado às 18:29 Facebook

A associação profissional de comandantes da polícia catalã (COPCAT) denunciou esta quarta-feira que certas ações de alguns agentes da Polícia Nacional espanhola e da Guardia Civil para impedir o referendo de domingo passado na Catalunha foram "selvagens e sem sentido".

Em comunicado, a organização destacou que a polícia regional catalã, designada como Mossos d'Esquadra, conseguiu encerrar "sem usar a violência" muitos dos locais que estavam destinados à votação no referendo sobre a independência da Catalunha, em conformidade com a resolução do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Na mesma nota, a COPCAT frisou que a força policial regional conseguiu "de forma inteligente melhores resultados" do que a Polícia Nacional e a Guardia Civil com os seus métodos "não proporcionais".

Para a associação profissional, alguns agentes da Polícia Nacional e da Guardia Civil tiveram condutas "selvagens e sem sentido".

"Queremos pensar que não são conduzidos pelas suas chefias, caso contrário isso configurava um precedente muito perigoso que nos pode conduzir a um beco sem saída", advertiu a COPCAT.

"Alguém terá de explicar como [os Mossos d'Esquadra] conseguiram encerrar, sem usar a violência, o dobro dos centros de votação do que as forças estatais, que contavam com muito mais efetivos e usaram métodos totalmente desproporcionais perante a atitude pacífica que tinham à sua frente", indicou.

A associação lamentou que os Mossos d'Esquadra tenham sido rotulados como "cobardes e traidores" pelo facto de não terem "massacrado" os cidadãos da Catalunha.

"Estamos orgulhosos do nosso estilo de trabalho consistente, proporcional e oportuno", concluiu a COPCAT.

Perante aquilo que foi qualificado como inação dos Mossos d'Esquadra em alguns locais de votação do referendo de domingo, foram chamadas a Guardia Civil e a Polícia Nacional espanhola.

Foram estes corpos de polícia de âmbito nacional que protagonizaram os maiores momentos de tensão para tentar impedir a consulta popular.

A intervenção policial para impedir a realização do referendo sobre a independência da Catalunha no domingo fez 893 feridos, segundo as autoridades regionais.

Apesar da repressão policial, 42% dos 5,3 milhões de eleitores catalães conseguiram votar e 90% deles fizeram-no a favor da independência, de acordo com o governo regional da Catalunha (Generalitat).

A consulta popular foi agendada pela Generalitat, dominada pelos separatistas, tendo o Estado espanhol, nomeadamente o Tribunal Constitucional, declarado que a consulta era ilegal.

Na terça-feira, a União dos Oficiais da Guardia Civil declarou que as forças de segurança do Estado "estão à altura das circunstâncias" apesar de estarem a ser "traídas" e "manipuladas" pelos cidadãos da Catalunha.

Num comunicado, a União dos Oficiais da Guardia Civil sublinhou que a situação que as forças de segurança enfrentam na Catalunha assemelha-se ao que "se passou no País Basco em 1981".

"As forças e os corpos de segurança do Estado estão cercados em hotéis, abandonados à sua sorte e foram traídos por alguns Mossos d'Esquadra desleais e controlados por políticos traidores que assistem (...) ao linchamento dos nossos companheiros", denuncia-se no documento divulgado na terça-feira.