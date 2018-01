Violação e homicídio de menina de sete anos causa confrontos violentos

Hoje às 14:02, atualizado às 14:19 Facebook

A recente violação seguida de homicídio de uma menina de sete anos, na província paquistanesa de Punjab, motivou, esta quarta-feira, um ataque a uma esquadra de polícia. Os confrontos causaram dois mortos e vários feridos.

Segundo as autoridades, os atos violentos ocorreram na cidade de Kasur, horas antes do funeral de Zainab Ansari, cujo caso causou indignação pública, levando ao encerramento de várias lojas comerciais, em protesto, esta quarta-feira.

O corpo de Ansari foi encontrado na terça-feira num caixote do lixo depois de a jovem ter sido raptada, violada e assassinada, segundo as autoridades. A brutalidade do caso motivou confrontos na cidade, entre manifestantes e agentes da polícia, que já provocaram dois mortos.

Uma fotografia da vítima, acompanha de uma imagem do cenário grotesco em que a criança foi encontrada, forma divulgadas no Twitter por uma jornalista local.

O ministro da Justiça provincial, Rana Sanaullah, indicou que as autoridades estão a tentar conter a violência e encontrar os envolvidos na morte da menina.

O conhecido clérigo Tahir-ul-Qadri, rival político do partido no poder (a Liga Muçulmana do Paquistão), pediu a substituição do governo local, responsabilizando-o por falhar na "proteção das vidas e honra de meninas inocentes". Qadri, que liderou manifestações violentas na capital paquistanesa, Islamabad, lançou um ultimato ao executivo para se demitir até 17 de janeiro e evitar protestos de rua.