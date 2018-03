Polícias e militares guineenses recebem formação sobre direitos das mulheres

Hoje às 14:54 Facebook

Mais de 140 militares e polícias guineenses receberam desde fevereiro formação sobre direitos das mulheres e igualdade do género.

A formação teve início a 20 de fevereiro e percorreu todas as regiões do país, terminando na quinta-feira em Bissau com um último grupo de 35 elementos das Forças Armadas, Guarda Nacional e Polícia de Ordem Pública.

Segundo o comunicado, divulgado esta quarta-feira, do Gabinete Integrado da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, a formação tem como objetivo promover a "abordagem integrada do género no processo de reforma do setor de defesa e segurança".

"A formação chegou na hora certa", disse Amadu Camará, responsável do Ministério da Defesa Nacional para os assuntos direitos humanos e do género, citado no comunicado, sublinhando que vai permitir às mulheres das forças de defesa e segurança conhecer e defender os seus direitos.

No final de 2017, as forças de defesa da Guiné-Bissau recrutaram mais 820 elementos para as suas fileiras, dos quais 178 são do sexo feminino.