Polícias filmados a esmurrar rapariga durante detenção

Três polícias foram filmados a deter uma jovem de 20 anos numa praia de Nova Jérsia, EUA. Perante a resistência da rapariga, um agente deu-lhe três murros na cabeça.

Um vídeo, publicado no Twitter, mostra Emily Weinman, de 20 anos, a resistir à detenção, às 16.11 horas do último sábado numa praia de Nova Jérsia, EUA.

Com um polícia em cima dela, a jovem em fato de banho e calções ainda tentou atacar outro polícia, que lhe segurou as pernas pelos tornozelos. Por fim, um dos polícias deu-lhe três murros na cabeça com o punho, imobilizou Emily no chão e algemou-a.

As muitas pessoas que estavam na praia e assistiram à cena apelaram a que Emily parasse de resistir.

Alexis Hewitt, de 19 anos, que publicou o vídeo no Twitter, disse que estava com os amigos na praia quando acordou repentinamente devido à agitação. "Foi quando Emily caiu que me chamou à atenção porque estava toda a gente a gritar e isso acordou-me", explicou à ABC News.

De acordo com o "Daily Mail", Emily estava na praia com a filha de ano e meio e o namorado. Numa publicação no Facebook, a jovem admitiu que tinha álcool, mas não estava a beber e a garrafa estava fechada.

Emily Weinman foi posteriormente acusada de posse ilegal de álcool, resistência à detenção, agressão à polícia e conduta desordeira. Dois dos polícias foram colocados em serviço administrativo, de acordo com a BBC.

O Departamento da Polícia de Wildwood abriu uma investigação interna sobre as ações dos polícias.