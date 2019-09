Poluição do ar matou 351 pessoas em Barcelona em 2018

Hoje às 15:22 Facebook

Os altos níveis de poluição do ar verificados em Barcelona causaram a morte de pelo menos 351 pessoas em 2018, o mesmo número verificado no ano anterior, divulgou a agência de saúde pública daquela cidade espanhola.

Numa conferência de imprensa, a Agência de Saúde Pública de Barcelona (ASPB) e uma das responsáveis municipais para a área da saúde, Gemma Tarrafa, avançaram igualmente que as estimavas apontam para que as mortes associadas ao excesso de partículas contaminantes no ar (em concreto das chamadas PM2,5) de Barcelona, na região da Catalunha, possam atingir as 3.749 no período compreendido entre 2010 e 2018.

"O problema com o qual nos deparamos não é um episódio pontual. É um problema estrutural e são necessárias soluções estruturais", declarou Gemma Tarrafa, na conferência de imprensa que serviu para atualizar os dados anuais sobre a qualidade do ar na cidade catalã.

"A poluição mata e, portanto, são necessárias medidas corajosas", prosseguiu a responsável.

Nesse sentido, a representante avançou que está a ser ultimado um pacote de medidas que prevê, por exemplo, criar uma zona de baixas emissões na cidade e reduzir a circulação de 125 mil veículos automóveis que não tenham um dístico ambiental.

Segundo dados da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica, as consequências da poluição em Espanha provocam cerca de 10 mil mortes por ano, sendo que a grande maioria (cerca de 6 mil) estão associadas ao óxido de nitrogénio, um dos principais gases poluentes.