Pombo-correio leiloado por mais de um milhão de euros

Um pombo-correio foi licitado num leilão online, com a duração de duas semanas, atingindo um valor recorde mundial de 1,25 milhões de euros.

Armando, também apelidado de "Lewis Hamilton dos pombos" pelas várias provas que venceu, foi vendido a um investidor chinês, no passado domingo. Quando o leilão terminou, o lance final de 1,25 milhões de euros superou o recorde anterior, de 400 mil euros, pago por Xing Wei, em 2017.

O pombo foi treinado na Bélgica, por Joël Verschoot, de 63 anos, gerente de matadouro durante 40 anos e agora aposentado, que passa 12 horas por dia a trabalhar com os pombos. "Eu ganhei mais em duas semanas do que naqueles 40 anos", disse, citado pelo jornal britânico "Telegraph", após a coroação do pombo mais caro do mundo e a venda de outros 177 pombos, que lhe renderam mais de 1,9 milhões de euros.

Com cinco anos de idade, Armando soma uma carreira de sucesso. "Em 2017 e 2018, ele foi o melhor da Bélgica e, em 2018, o melhor da Europa", afirmou Joël, segundo o jornal "The Guardian". "Há três anos, estava claro que ele chegaria ao topo", acrescentou.

As corridas de pombos são um grande negócio na China, com entusiastas milionários chineses a investir e a apostar enormes quantias no resultado das corridas.