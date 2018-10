Hoje às 16:20 Facebook

Uma ponte do rio Llano, em Kingsland, no Texas, EUA, entrou em colapso devido a inundações, esta terça-feira. As autoridades estão a enviar equipas de resgate para o local, uma vez que o nível da água está perto de atingir valores recorde.

Têm surgido nas redes sociais várias fotos e vídeos do momento em que a ponte caiu.

As autoridades alertam para "inundações catastróficas" e já evacuaram localidades próximas do rio Llano.

Ainda não há informações sobre feridos ou outros danos.