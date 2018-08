"Tragédia imensa" em Génova com mais de 10 mortos confirmados

Ivo Neto Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

A Ponte Morandi colapsou, esta terça-feira, em Génova, Itália. Fontes do Governo confirmam a existência de mais de dez mortos.

A ponte, com cerca de 100 metros de altura, faz parte da A10, uma importante autoestrada na zona.

Para o local dirigiram-se várias equipas médicas, mas ainda não existem confirmações sobre o eventual número de vítimas. A BBC revela que no momento do acidente vários veículos estariam a atravessar aquela infraestrutura. Citando fontes da policia local, o canal britânico diz que morreram "pelo menos dez pessoas".

Governo italiano fala em "em tragédia imensa"

Danilo Tonionelli, Ministro dos Transportes de Itália, disse que o país está a viver "uma tragédia imensa". Por seu lado, Edoardo Rixi, secretário de estado dos transportes e infaestruturas daquele país, confirmou, à Rai News, a existência de onze mortos, até ao momento.

Mas os números podem não ficar por aqui. É que os bombeiros que estão a acompanhar os trabalhos de resgate falam de um cenário dantesco, com vários carros esmagados e pessoas mortas no interior dos veículos. Logo após o acidente, a "Sky" explicava que no momento do colapso estariam dez veículos no local afetado.

Matteo Salvini, Ministro do Interior, anunciou, através do Twitter, estar a acompanhar a situação.

Uma imagem publicada nas redes sociais pelos serviços de emergência médica mostra um camião preso na parte final do que resta da ponte.

Causas desconhecidas em dia de mau tempo

Ainda não são conhecidas as causas do colapso. Mas, através de vários vídeos que surgem nas redes sociais, é possível ver que no momento do acidente abatia-se uma forte tempestade sobre a cidade.

O viaduto, construído entre 1963 e 1967, sofreu obras de renovação em 2016.