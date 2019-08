Por dentro, o novo tanque de guerra de Israel parece um centro de videojogos

Hoje às 20:24 Facebook

Israel revelou detalhes do seu "veículo de combate do futuro", um tanque que requer metade dos soldados nos comandos, com uma visão de 360 graus e que pode também ser conduzido em parte por uma consola de jogo vídeo.

O Ministério da Defesa apresentou as principais características desde projeto desenvolvido por três empresas, e precisou que algumas das opções propostas poderão ser abandonadas nos próximos meses ou anos para criar um único veículo.

O principal objetivo do projeto israelita consiste em garantir um blindado que possa ser conduzido por dois soldados contra os atuais quatro, um avanço considerado único pelos responsáveis militares do país.

As três empresas - as estatais Israel Aerospace Industries (IAI) e Rafael Defense Systems, e a privada Elbit Systems - conseguiram reduzir para dois o número de soldados que devem operar o tanque, e dotaram o blindado de opções para condução autónoma e integrando um sistema de identificação de alvos através de câmaras de inteligência artificial.

O general Yaniv Rotem, chefe de investigação no Ministério da Defesa, já se congratulou com "um conceito revolucionário baseado numa tecnologia de ponta", em declarações aos jornalistas na base militar de Elyakim, norte de Israel.