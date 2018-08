Porquinha Peppa banida de rede social chinesa por ser subversiva

01 Maio 2018 às 16:00 Facebook

O famoso desenho animado Porquinha Peppa foi banido de uma das mais populares redes sociais chinesas, Douyin, por ser visto como um símbolo de subversão ao regime estatal.

Desde sábado que os utilizadores da rede social de vídeo não conseguem encontrar qualquer referência à famosa porca cor-de-rosa Peppa, nem vídeos (cerca de 30 mil), nem hashtags. O bloqueio não foi confirmado oficialmente, mas o certo é que as referências desapareceram, segundo confirmou o jornal estatal "The Global Times".

O popular desenho entrou no mercado chinês em 2015, mas tornou-se viral apenas recentemente, em finais do ano passado, graças aos jovens adultos.

No entanto, apesar de ter como público-alvo as crianças, a personagem ter-se-á tornado um ícone da "contracultura" e de uma subcultura chinesa dos jovens adultos: "shehuiren" - relacionada com pessoas com fraca educação, sem objetivos de vida e sem empregos estáveis, ou seja, a antítese daquilo que o partido comunista tenta cultivar, segundo o "The Global Times".

Este não é o primeiro caso em que a Porquinha Peppa, que chegou até 180 países, está envolvida num caso do género. No ano passado, segundo o "Huffington Post", um dos episódios deste desenho animado foi suspenso na Austrália por alegadamente encorajar as crianças a brincar com aranhas.