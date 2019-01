Porta-voz do Governo francês retirado do gabinete pela polícia após invasão

Hoje às 18:33 Facebook

O porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, foi retirado hoje do seu gabinete, em Paris, depois de uma violenta entrada com uma retroescavadora no edifício localizado na rua de Grenelle.

A notícia foi avançada pelo jornal Parisien e confirmada pela agência France Presse, que citou o responsável, apelidando a situação de "agressão inaceitável".

"Havia 'coletes amarelos', pessoas vestidas de preto, que com uma máquina de construção, que estava na rua, arrombaram a porta do ministério e estragaram dois carros", segundo Griveaux, que garante que o ataque foi contra a "República e as instituições".

"Este ministério é o ministério dos franceses e do equilíbrio das instituições. Isto é grave, mas deve ser mantida a calma", afirmou o secretário de Estado Adjunto, que responsabilizou por este ato quem "pede insurreição".

O jornal Parisien citou uma testemunha que relatou que pelas 16:30 locais (17:30 de Lisboa), 15 pessoas, algumas vestidas de negro, e outras envergando coletes amarelos tentaram entrar no edifício e que se registaram tentativas de entrada forçada noutros ministérios.

Um total de 101 pessoas foram detidas em Paris e 103 interrogadas pela polícia, na sequência da manifestação desta tarde dos "coletes amarelos", segundo a autarquia local.

Durante a tarde, manifestantes na margem esquerda do rio Sena, em Paris, atearam fogos numa avenida e foram-se sucedendo confrontos com a polícia.

Os confrontos entre as forças de segurança e manifestantes, nesta oitava mobilização para exigir mudanças políticas, repetiram-se por várias cidades francesas, como nas localizadas a Oeste: Ruão, Caen e Nantes, enquanto em Rennes um grupo destruiu uma porta de acesso à autarquia.

Para sudoeste no mapa do país, cerca de 4.600 "coletes amarelos" marcharam nas ruas de Bordéus, onde o nível de mobilização se mantém alto e mais uma vez se repetiram confrontos entre manifestantes e forças da ordem.

Com a chegada da noite, a polícia interveio e deteve várias pessoas, havendo o registo de várias montras partidas.