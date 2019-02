Portugal é o quarto país da UE com menos casamentos, segundo relatório

Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou em 2017 a quarta taxa de nupcialidade mais baixa da União Europeia, com apenas 3,3 casamentos por mil habitantes, contra 4,3 da média europeia, revelam dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Publicado no dia de São Valentim, o relatório do gabinete oficial de estatísticas da UE revela que as taxas de nupcialidade na União variam entre os 7,5% (por 1000 habitante), na Lituânia, e os 3,1%, na Eslovénia, sendo que, além desta antiga república jugoslava, apenas Luxemburgo e Itália, ambos com 3,2%, apresentam taxas mais baixas do que Portugal.

Embora das mais baixas da UE, a taxa de nupcialidade em Portugal até progrediu nos últimos anos, tendo aumentado 3,8% em 2017 face ao ano anterior, segundo dados divulgados no ano passado pelo Instituto Nacional de Estatística, que confirmam que desde 2015 que a tendência do número de casamentos tem sido de aumento.

Atrás da Lituânia, os países que registaram uma maior proporção de casamentos em função da população foram a Roménia (7,3%), Chipre e Letónia (ambos com 6,8%) e Malta (6,3%).

Os dados do Eurostat - que, para o conjunto da UE, remontam a 2015, e para Alemanha, Irlanda e França se referem a 2016 - revelam que a taxa de nupcialidade na União caiu de 7,8% em 1965 para 4,3% em 2015, enquanto a taxa de divórcios aumentou de 0,8% para 1,9% no mesmo período de meio século.