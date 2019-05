Portugal em destaque na semana da diversidade cultural de Andorra

Hoje às 08:00 Facebook

Concluiu-se a 9.ª edição da semana da diversidade cultural de Andorra-a-Velha. O encontro cultural contou com a participação do tecido associativo de diferentes países que convivem na capital andorrenha, com destaque para Portugal, mas com a participação de comunidades de países tão díspares como Venezuela, Peru, Índia, Rússia, Croácia, China, México, Argentina, e Filipinas.

A representação lusitana esteve a cargo do grupo de folclore "Casa de Portugal" que aderiu às iniciativas propostas pela organização entre as quais se destacam, desde o dia 11, a decoração de montras, a inscrição de poesias nas passadeiras das ruas da capital do Principado, e no dia 18, o desfile do traje e bandeiras dos países participantes, a mostra gastronómica e o encontro de danças tradicionais.

