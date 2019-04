Portugal no top 5 das pessoas que mais se sentem preocupadas

Hoje às 18:10 Facebook

Um estudo realizado a nível mundial concluiu que as pessoas estão a tornar-se cada vez mais zangadas, stressadas e preocupadas. Portugal está em quinto lugar na lista das pessoas que se sentem mais preocupadas.

Na pesquisa da Gallup, foram entrevistadas cerca de 150 mil pessoas, de 140 países diferentes. Um terço dos entrevistados afirma sofrer de stresse e pelo menos um em cada cinco sentia-se triste ou com raiva.

O relatório global de emoções, feito anualmente pela Gallup, e divulgado pela BBC, questiona os entrevistados sobre as experiências positivas e negativas que vivenciam. São feitas questões como "tu sorriste ou riste-te muito ontem?" ou "foste tratado com respeito?" e têm como objetivo obter uma visão das experiências diárias dos entrevistados, focando-se principalmente nas do dia anterior à realização da pesquisa.

O país líder com mais experiências positivas é o Paraguai, seguido de Panamá, Guatemala, México e El Salvador. O país líder com mais experiências negativas é o país africano Chade, seguido do Níger, Serra Leoa, Iraque e Irão.

À questão "vivenciaste os seguintes sentimentos durante o dia de ontem?", em relação à preocupação, cerca de 59% dos portugueses disseram que sim. No topo da lista dos mais preocupados está Moçambique, e em último, Taiwan.

Numa visão geral, cerca de 71% das pessoas disseram que experimentaram uma quantidade considerável de satisfação no dia anterior à entrevista. No entanto, é possível concluir com a sondagem, que os níveis de stresse, de preocupação e tristeza aumentaram. Cerca de 39% das pessoas disseram que estiveram preocupadas no dia anterior à pesquisa e 35% estavam stressadas.

Apesar dos habitantes do Chade terem maior percentagem em experiências negativas, as pessoas dos EUA e da Grécia são mais stressadas do que as do país africano. A Grécia tem a população mais stressada do mundo, com 59% das pessoas a afirmarem terem experienciado stresse no dia anterior à entrevista. Cerca de 55% dos adultos norte-americanos disseram estar stressados.