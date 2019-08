Português apanhado a conduzir a 228 km/h em Salamanca

Hoje às 14:35 Facebook

Um português foi apanhado a conduzir a 228 quilómetros por hora em Salamanca, Espanha.

A Guarda Civil deteve o homem, na quarta-feira,a o quilómetro 302 da autoestrada A-62 (Burgos - Portugal), no município de Martín de Yeltes.

Segundo a imprensa espanhola, o condutor era um jovem português de 20 anos e está a ser investigado como alegado autor de crime contra a segurança rodoviária, tendo os procedimentos sido encaminhados para o Tribunal da Guarda da Cidade Rodrigo.

As autoridades salientaram que todos os condutores devem "sempre circular a uma velocidade aconselhável para as características da estrada", as circunstâncias existentes e "nunca exceder" velocidades limite das estradas, que naquele caso era de 120 quilómetros por hora.