Português condenado por violar as filhas menores e a sogra

Um emigrante português no Luxemburgo foi condenado, esta semana, a sete anos de prisão, por ter violado as filhas e a sogra.

Um conhecido empresário português, que explora uma padaria no centro de Athus, foi condenado em tribunal por ter violado ao longo de anos as filhas menores de idade, bem como a sogra, que terá engravidado e abortado na sequência dos abusos. Segundo o tribunal, o português terá imposto um clima de terror à família, o que explicará o silêncio durante anos.

O caso foi denunciado por um outro filho, depois de as irmãs lhe terem contado o que se passava. Em tribunal, Pedro Silva-Ribeiro refutou as acusações e, segundo o seu advogado, Marc Kauten, tudo não passará de uma mentira motivada pela rigidez da educação que o português impunha às filhas.

"É uma conspiração familiar orquestrada. O meu cliente era rígido com as suas filhas e elas decidiram vingar-se", disse o causídico ao jornal local "L'Avenir". "Ele vive confortavelmente, tudo isto é uma história de dinheiro", concluiu. Ainda assim, o homem terá reconhecido que manteve relações sexuais com a sogra.

Apesar desta argumentação, o tribunal terá considerado que as histórias eram coerentes, oferecendo uma garantia de credibilidade. Ainda assim, apesar de o Ministério Público ter pedido 15 anos de prisão, o juiz decidiu que sete anos encarcerado seria a condenação mais acertada. A pena ainda não transitou em julgado.

Segundo o relato do mesmo jornal, o suspeito, que durante as sessões do julgamento se manteve impassível, chorou quando ouviu a sentença.