Português de 28 anos morre em acidente de carro em Angola

Ivo Neto Hoje às 09:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um português, de 28 anos, morreu, no passado domingo, na sequência de um acidente de viação em Malanje, Angola.

Luís Vicente, natural de Alpiarça, era gerente da Angopri, na região de Malanje. No domingo, depois de o carro em que seguia se ter despistado após o rebentamento de um pneu morreu. No veículo seguia ainda uma outra pessoa que sobreviveu com ferimentos.

Ao JN, fonte da empresa, confirmou a morte de Luís Vincente, adiantando que o jovem deixa dois filhos, um bebé de um ano e outra criança com cino anos de idade.

A família do jovem aguarda agora pela transladação do corpo para Portugal, para que se realizem as cerimónias fúnebres em Alpiarça.