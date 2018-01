Português desaparecido na Alemanha estava emigrado desde setembro

JN Hoje às 18:01 Facebook

Tiago Machado, o jovem português de 20 anos que está desaparecido desde domingo na cidade alemã de Munique, no sudeste do país, é natural da Moita, distrito de Setúbal, e estava emigrado há cerca de cinco meses.

Segundo contou ao JN a irmã do jovem, Soraia Machado, Tiago foi viver para a Alemanha em setembro, com o padrasto, com quem mantinha uma relação "muito boa".

Soraia, que pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o irmão, garante que esta é a primeira vez que uma situação do género acontece e assegura que o caso já está a ser investigado pelas autoridades.

Numa mensagem publicada no Facebook, na passada segunda-feira, Soraia explicou que o irmão tem estado incontactável desde o dia em que desapareceu e apelou à ajuda da comunidade internauta para encontrar Tiago.