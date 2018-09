Português desaparecido na Bélgica foi encontrado morto numa floresta

AC Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

O corpo de Miguel Amorim de Lemos, o jovem dado como desaparecido na Bélgica, foi encontrado no domingo à noite, na floresta de Soignes, no sudeste de Bruxelas, na Bélgica.

O jovem, de 21 anos, filho de pais português estava desaparecido desde quinta-feira. Miguel havia sido visto pela última vez na zona da Universidade Livre de Bruxelas, onde estudava, localizada na Avenida Franklin Roosevelt.

O corpo do jovem foi encontrado por transeuntes, no domingo à noite, na floresta de Soignes, no sudeste de Bruxelas, na Bélgica, o mesmo local onde tinha decorrido uma batida policial, que contou com o apoio de amigos de Miguel.

A autópsia terá lugar ainda hoje para averiguação das circunstâncias da morte.

O rapaz costumava passear na zona da floresta de Soignes e de Rouge-Cloître e é residente na região de Valónia, que fica a mais de 40 quilómetros de Bruxelas.

Segundo a polícia belga, Miguel recebeu um telefonema por volta das 11 horas de quinta-feira e, desde então, que não foi mais visto com vida.