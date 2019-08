Português detido após fuga à polícia em contramão por autoestrada de Vigo

Hoje às 16:40 Facebook

Um português foi detido em Espanha depois de andar 14 quilómetros em contramão numa autoestrada galega, em fuga à polícia, após ter escapado a um controlo policial, em Vigo.

A Polícia Nacional de Espanha deteve um homem de nacionalidade portuguesa, quarta-feira de madrugada, em Espanha.

Abordado por dois polícias em Vigo, o homem acelerou e passou todos os sinais vermelhos que encontrou pelo caminho, a grande velocidade, até entrar na autoestrada A-55, que liga Vigo a Porrinho, relata o jornal galego ABC.

Na primeira saída da autoestrada para Porrinho, confrontado com a presença da Guardia Civil a bloquear a via, o condutor inverteu a marcha e continuou a fuga em contramão, durante 14 quilómetros, até que investiu contra uma viatura da polícia que estava parada a bloquear outra saída daquela via. Dois polícias sofreram ferimentos devido ao embate.

A colisão causou danos no veículo do condutor, que acabaria por derrubar os "rails" e embater num muro, ao tentar escapar. Foi imediatamente detido e recusou fazer o teste de alcoolemia. Foi depois transferido para as instalações da Guardia Civil, onde se apurou que tem cadastro.