Português detido em Cabo Verde e impedido de sair do país

Um cidadão português foi detido na ilha cabo-verdiana do Sal pela prática de vários crimes, incluindo condução perigosa e sob efeito de álcool, tendo sido proibido de sair país.

Segundo a PJ cabo-verdiana, o homem, de 31 anos, foi detido na segunda-feira na localidade de Santa Maria.

Além de condução perigosa e sob efeito de álcool, o homem é suspeito da prática dos crimes de ofensa à integridade física por negligência e de dano qualificado.

O homem foi apresentado hoje ao Tribunal da Comarca do Sal, que lhe decretou com medidas de coação termo de identidade e residência, apresentação periódica às autoridades judiciais e interdição de saída do país.