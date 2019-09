Português entre detidos por tentativa de rapto em Sevilha

Hoje às 18:45 Facebook

Um português está entre os três detidos suspeitos de tentativa de sequestro de uma jovem, em Sevilha, Espanha. O grupo constituído por um francês, um argelino e um português chamou uma jovem para o carro e forçou-a a entrar no veículo, de onde ela conseguiu escapar depois de a viatura andar 200 metros.

A vítima estava com amigos, na área da Alameda de Hércules, após um dia de trabalho, no dia 28 de agosto, quando foi chamada por três homens, ocupantes do automóvel que estava estacionado no local.

Aproximou-se da janela do carro e trocou algumas palavras com os três homens, até que um deles abriu a porta do carro e a puxou com força para dentro do veículo. Depois disso, arrancaram em grande velocidade e conduziram em sentido contrário. A vítima ofereceu muita resistência e tentou ao máximo impedir que a porta do carro se fechasse.

Depois de conduzirem cerca de 200 metros, o veículo dos sequestradores colidiu com vários carros estacionados na rua. O acidente e a resistência da vítima fizeram com que os homens desistissem do sequestro e começassem a fugir, enquanto ela conseguia sair do carro e fugir a correr.

A rápida comunicação dos factos à polícia nacional, pelas testemunhas, permitiu as autoridades localizar e deter os ocupantes do automóvel em apensas cinco minutos. Os policias viram os vídeos de câmaras de vigilância que capturaram o momento em que o veículo saiu com a vítima dentro, bem como o testemunho de várias pessoas que se encontravam nas imediações.

Os suspeitos têm já um grande historial em França, onde têm uma longa lista de crimes contra pessoas, roubos, tráfico de drogas e são suspeitos de fazer parte de organizações criminosas.

Pelos atos deste dia, foram acusados com uma série de infrações, tais como detenção ilegal, ferimentos, crime contra a segurança rodoviária e danos. Estão agora em prisão preventiva.