Português entre ocupantes de avião desaparecido em Angola

Um cidadão português é um dos sete elementos que seguiam a bordo de uma aeronave que desapareceu na quinta-feira, em Angola, depois de ter descolado da província da Lunda Norte, disse uma fonte consular.

A aeronave tinha partido do Dundo, no extremo leste de Angola, cerca das 16 horas, com destino a Luanda, quando foi perdido o contacto, segundo fonte da proteção civil angolana.

A Força Aérea Angolana disponibilizou dois helicópteros para procurar os destroços do avião que estava ao serviço de uma empresa privada.

O Ministério dos Transportes de Angola convocou para estar tarde uma conferência de imprensa para dar mais explicações sobre este incidente.