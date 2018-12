Português fugiu à polícia em carro roubado e com três drogas no sangue

Hoje às 11:45 Facebook

Um cidadão português foi detido, na última semana, na Galiza, depois de ter sido apanhado a conduzir um carro roubado, sem carta de condução​​​ e sob a influência de um cocktail de drogas.

Tudo aconteceu quando o homem levantou suspeitas às autoridades quando circulava sem aparente destino na zona industrial de O Vao, no município de Poio, cerca das 2.15 horas de sexta-feira. Mais estranheza causou às autoridades espanholas por estar com luvas de látex, revela o jornal "Faro de Vigo".

Ao ser abordado, o homem entrou num Hyundai branco de matrícula espanhola, que tinha as portas abertas, encetando uma fuga às autoridades que percorreu várias estradas galegas ao longo de mais de duas dezenas de quilómetros. Depois de detido, percebeu-se que o veículo conduzido pelo português pertencia a um homem de Badajoz, mas que tinha sido roubado em Portugal.

O suspeito ainda tentou usar uma identidade falsa para se identificar, mas não conseguiu enganar as autoridades espanholas, que perceberam tratar-se de um conhecido das polícias espanhola e portuguesa, com um amplo cadastro. Para além de não ter carta, o português tinha vestígios de cocaína, opiáceos e anfetaminas no sangue.

Foi presente a um juiz e libertado sob medidas de coação não especificadas.