Português morre em acidente de trabalho na Córsega

Um cidadão português, emigrado na Córsega, morreu no sábado dia 24 de março, na sequência de um acidente de trabalho.

José Manuel Teixeira Sousa, 41 anos, operário da construção civil, terá caído de uma altura "considerável", no dizer de uma fonte próxima da vítima que não soube precisar a altura da queda. "A única coisa que a família sabe é que, na sequência do acidente de trabalho, o José perfurou um pulmão e o óbito foi declarado no local", explicou a fonte.

O corpo do trabalhador português, natural de Maureles, Marco de Canaveses, só deve chegar à terra natal na próxima quinta-feira, onde é aguardado pela mulher e pelos dois filhos menores. O funeral só será marcado após confirmação da chegada.

A situação laboral do malogrado operário estaria regularizada, esperando agora a família que os respetivos seguros sejam ativados.