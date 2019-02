Português morre soterrado em túnel na Suíça

Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Um português de 54 anos morreu, na quarta-feira, na consequência de um acidente de trabalho, depois de ficar soterrado num túnel ferroviário.

Os responsáveis pela prefeitura da zona dos Alpes-de-Haute-Provence tinham anunciado o desabamento num túnel ferroviário, na zona de Robines, a cerca de mil metros de altitude, nos Alpes, durante trabalhos de manutenção.

No local estariam três pessoas a trabalhar, explica o portal "France bleu", sendo um deles de nacionalidade portuguesa. O corpo do homem de 54 anos foi retirado a meio da tarde do interior do túnel, já sem vida.

Segundo a "France Info", o túnel, com cerca de 120 anos de existência, já teve vários problemas estruturais que motivaram múltiplas intervenções.