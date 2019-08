Português morreu vítima de disparo acidental em Espanha

Hoje às 11:22 Facebook

Um caçador português identificado como P.F. morreu quinta-feira de manhã, vítima de um disparo acidental, depois de ter deixado cair a arma que utilizava, numa herdade na região de Toledo.

O acidente ocorreu cerca das 9.30 horas de quinta-feira, na herdade "Retamosillo", nas proximidades de Toledo, quando o português de 46 anos se encontrava num abrigo de caça aos pombos com a filha de 14 anos.

Segundo as autoridades, citadas pelo jornal "El Cierro Digital", a vítima terá deixado cair a espingarda, que disparou e o atingiu no peito. O óbito foi declarado no local do acidente pelos meios de socorro.

Ainda que a tese de acidente seja a prevalente na condução da investigação, as autoridades estão a investigar o caso sem descartar qualquer cenário. Mari Carmen Sánchez, autarca da localidade de Navahermosa, revelou à rádio Cadena Ser que o português era o vigilante de uma quinta nas proximidades daquela onde ocorreu o acidente.