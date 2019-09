Português morto à facada no Brasil após cena de ciúmes

Hoje às 15:48 Facebook

Um homem de nacionalidade portuguesa, com 45 anos, foi morto à facada, na madrugada desta terça-feira, em plena rua de São Paulo, no Brasil, depois de o suspeito descobrir que a mulher, de 65, mantinha uma relação com os dois. O agressor está em fuga.

Segundo a Polícia Civil, avança o site G1 da Globo, o autor do crime fugiu do local e, até ao momento, não foi localizado. A mulher, que viu a agressão, ficou em estado de choque.

O crime aconteceu em plena rua, no centro de Santos, no litoral de São Paulo. A mulher e a vítima, Carlos Marques da Costa Ferreira, estavam a chegar ao apartamento onde ela mora quando foram abordados pelo suspeito, revelou a polícia.

O agressor tinha uma faca e, após a discussão, golpeou a vítima. Quando a Polícia Militar chegou ao local, Carlos já estava morto. De acordo com as autoridades, na origem do crime estará o facto de o suspeito ter descoberto que a mulher mantinha uma relação com os dois homens.

A Polícia Militar continua as operações para capturar o autor do crime.