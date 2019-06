Português procurado em Londres por agredir com vassoura e estrangular mulher

Hoje às 15:17, atualizado às 15:37 Facebook

As autoridades britânicas estão a tentar localizar um cidadão português suspeito de ter agredido uma mulher, em Londres.

Omer dos Reis, 25 anos, português, é procurado em Inglaterra, por suspeitas de ter agredido uma mulher com uma vassoura, estrangulando-a depois, num caso que remonta a junho de 2018. A vítima, conhecida do agressor, já tinha sofrido ameaças antes do episódio de violência.

Num comunicado divulgado pela Polícia Metropolitana de Londres, a força de segurança apelou a que quem tenha informações sobre o paradeiro do suspeito informe as autoridades, anexando duas fotografias do suspeito.

"É um cidadão português, tem as duas orelhas furadas e cabelo preto curto. Tem também duas tatuagens de estrelas pretas na clavícula e cerca de 1,65 metros de altura", adianta a nota.