Português que esfaqueou duas pessoas em Espanha posto em liberdade

Um jovem português, detido em Puigcerdà, Espanha, no início da semana, por suspeita de tentativa de homicídio, foi ouvido na quarta-feira por um juiz e posto em liberdade.

O cidadão de 20 anos foi detido, juntamente com dois menores, na madrugada de segunda-feira, na sequência de uma briga ocorrida na Avenida Catalunya de Puigcerdà, no município com o mesmo nome. Quando os Mossos d'Esquadra, polícia catalã, chegaram ao local, encontraram duas pessoas feridas, vítimas de agressão com arma branca. Mais tarde, os agentes detiveram os suspeitos, num outro lugar da mesma localidade.

Segundo disse à agência Lusa fonte da polícia regional, o indivíduo - acusado de dois crimes de tentativa de homicídio e outros danos - foi ouvido na quarta-feira por um juiz de instrução, que o colocou sob termo de identidade e residência. Os dois menores de quem se acompanhava, e que também foram detidos, foram colocados à disposição da procuradoria-geral responsável pelos menores de idade, na terça-feira.

De acordo com fonte do Consulado de Portugal em Barcelona, nem o jovem português nem a respetiva família solicitaram ajuda consular.