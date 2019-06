Português que morreu em operação policial sufocou com pacotes de droga

Hoje às 19:01 Facebook

Um inquérito judicial à morte do jovem português Edir da Costa, durante uma operação policial no Reino Unido, em 2017, concluiu que se tratou de um acidente causado por sufocação com embalagens de plástico que continham droga.

O júri responsável pelo caso decretou que a causa da morte de Edir foi encefalopatia hipóxico-isquémica, causada por uma via aérea bloqueada, como consequência de paragem cardiorrespiratória. E determinou que as vias respiratórias do português de 25 anos ficaram obstruídas devido a 88 pacotes com droga que colocou na boca, dos quais 20 a 30 terão caído posteriormente.

A conclusão do inquérito, divulgada esta quinta-feira, foi alcançada por uma maioria de nove entre 11 membros do júri ao fim de cinco semanas em que foram interrogadas cerca de 30 testemunhas, incluindo amigos do português, médicos, agentes de polícia e especialistas independentes.

O inquérito judicial é um procedimento feito no Reino Unido sempre que é registada uma morte sem causas naturais para apurar as circunstâncias.

Edir Frederico da Costa, de 25 anos, foi detido por agentes do Serviço de Polícia Metropolitana em Newham, Londres, na noite de 15 de junho de 2017, quando cinco agentes mandaram parar o automóvel onde seguia o português.

Para conseguir controlá-lo e detê-lo, os polícias usaram algemas e gás pimenta, que fez Edir da Costa perder os sentidos. O português foi hospitalizado e permaneceu em coma até morrer, no dia 21 de junho desse ano.

Um relatório divulgado no final de outubro de 2018 pela Agência Independente para a Conduta Policial britânica, entidade responsável pela investigação de morte ou casos suspeitos do uso excessivo de força pela polícia, concluiu que a força usada para fazer a detenção "foi necessária e proporcional".

Segundo a Agência, os pacotes encontrados na sua boca continham heroína e cocaína na forma de craque.