Português que morreu na Bélgica encontrado dentro de saco cama

Miguel Amorim de Lemos, o jovem de origem portuguesa que foi encontrado morto na Bélgica, domingo à noite, dentro de um saco cama. O corpo não tinha sinais de violência e a morte por hipotermia terá já sido afastada.

O jovem, de 21 anos, filho de pai português, e com dois irmãos, desapareceu na quinta-feira, na véspera de completar 22 anos A súbita ausência do rapaz deixou desde logo preocupada toda a família, já que, tanto amigos como outros familiares, estariam a preparar a festa de aniversário de Miguel.

O corpo do jovem foi encontrado no domingo, na floreste de Soignes, no sudeste de Bruxelas, no interior de um saco cama e sem sinais de violência. As autoridades também terão afastado a hipótese de hipotermia já que na altura do desaparecimento as temperaturas eram elevadas naquela zona e o jovem foi encontrado dentro de um saco cama. A autópsia ao corpo de Miguel realizou-se na segunda-feira e está aberta a possibilidade de realização de exames toxicológicos.

A polícia federal belga tinha lançado no sábado um apelo para encontrar o jovem de 21 anos, visto pela última vez na Universidade Livre de Bruxelas, onde estudava.