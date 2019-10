Português sob efeito de cocaína foge da Polícia até bater em carro-patrulha

JN Hoje às 15:26 Facebook

Um português de 26 anos, natural de Chaves, foi detido na madrugada de segunda-feira, em Verín, na província de Ourense, Galiza, depois de ter fugido de uma patrulha do destacamento de Trânsito da Guardia Civil até ser apanhado sob efeito de droga e com a carta de condução suspensa.

O condutor seguia num Volkswagen Golf, com matrícula de Portugal, que não tinha os espelhos retrovisores exteriores. Uma patrulha do destacamento de tráfego da Guardia Civil de Verín mandou o português parar, mas este ignorou a ordem e fugiu a alta velocidade durante 114 quilómetros.

Segundo o jornal "La Voz de Galicia", os agentes seguiram o condutor a uma distância segura, enquanto um dispositivo para intercetá-lo foi montado com as patrulhas de segurança civil do comando de Ourense, que estavam de plantão na área.

O português circulou a toda velocidade para Rante (San Cibrao das Viñas) e lá tentou despistar a patrulha deixando a autoestrada para depois entrar numa estrada no sentido oposto, em direção a Benavente. As patrulhas tentaram bloqueá-lo, mas o condutor não parou e virou para a N-532 (fronteira portuguesa-Verín), onde a saída já estava bloqueada por outras duas patrulhas.

Longe de sequer travar, o suspeito acelerou e tentou furar a barreira dos carros-patrulha, atingindo um deles até ficar finalmente parado. Uma vez identificado, verificou-se que era um homem português e que tinha a carta de condução suspensa em Espanha até 4 de junho de 2020.

De acordo com o jornal "Faro de Vigo", o homem foi submetido a testes de álcool e deteção de drogas, mostrando resultados positivos de consumo de cocaína.

O português é suspeito de três crimes: desobediência aos agentes de autoridade, por não obedecer aos sinais de paragem feitos pela patrulha da Guardia Civil; crime contra a segurança no trânsito, sob a forma de condução imprudente, expondo tanto a sua vida como a do companheiro a um perigo real, assim como a dos agentes da autoridade que tentaram detê-lo e os restantes condutores; a colisão com o carro-patrulha representa um crime de dano intencional, de acordo com os critérios das autoridades.

O homem foi levado à Justiça e libertado com a obrigação de comparecer a tribunal no dia 1 de cada mês.