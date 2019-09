Português usou tesoura para matar colega de quarto nas Baleares

JN Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um português de 78 anos foi detido, nas Baleares, em Espanha, suspeito de matar o colega de quarto, de 50 anos e nacionalidade espanhola. Usou tesoura para desferir golpe fatal no pescoço da vítima.

O homicídio ocorreu entre as 23 horas e a meia-noite de sexta-feira (menos uma hora em Portugal continental), após uma discussão no interior de uma habitação do bairro de Son Gotleu, em Palma.

Os motivos da discussão são desconhecidos mas, segundo testemunhas citadas pelo ABC, desde há algum tempo que havia problemas de convivência entre os dois homens. Num determinado momento, o espanhol de 50 anos pegou numa garrafa e o português de 78 anos agarrou numa tesoura e atingiu o colega de casa no pescoço.

Quando os serviços de emergência e a polícia chegaram ao local, encontraram a vítima no chão, numa poça de sangue, em paragem cardiorrespiratória. Após uma hora de manobras de reanimação, a vítima foi transportada em estado grave para o hospital, onde acabou por morrer cerca das 3 horas deste sábado (2 horas em Portugal continental).

O agressor foi detido no apartamento onde ocorreu o esfaqueamento. Este sábado de manhã, voltou ao local acompanhado por efetivos da investigação de homicídios da Polícia Nacional, para a reconstituição dos factos. O regresso ao bairro originou momentos de tensão por parte de amigos e familiares da vítima mortal.