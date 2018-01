Portuguesa em Inglaterra acusada de pertencer a grupo terrorista

JN Hoje às 16:03, atualizado às 17:35 Facebook

Cinco homens e uma mulher foram presentes a tribunal, em Londres, acusados de pertencerem a um grupo neonazi britânico que foi banido. A mulher é uma portuguesa de 38 anos.

O tribunal de Westminster ouviu os seis acusados de continuarem a pertencer ao grupo "National Action" entre dezembro de 2016 e setembro de 2017. Este movimento neonazi foi considerado um grupo terrorista e proibido em dezembro de 2016.

Todos se declararam não culpados da acusação, que resultou de um inquérito conduzido pela unidade de contraterrorismo de West Midlands, segundo a BBC.

A única mulher acusada foi identificada como Cláudia Patatas, 38 anos, de nacionalidade portuguesa e fotógrafa de profissão, especializada em casamentos e retratos de família.

Cláudia Patatas disse ao tribunal viver em Waltham Gardens, Banbury, Oxfordshire, com Adam Thomas, 21 anos, também entre os acusados.

Cláudia nasceu e cresceu em Lisboa. Licenciou-se em Inglês e Filologia Germânica na Faculdade de Letras e fez uma pós-graduação em tradução. No entanto, decidiu dedicar-se à sua paixão de infância: a fotografia. Começou por frequentar um curso básico no Instituto Português de Fotografia e em janeiro de 2009 tirou um curso profissional avançado na escola Oficina da Imagem.

Os outros suspeitos são Nathan Pryke, 26 anos; Darren Fletcher, 28; Daniel Bogunovic, 26, e Joel Wilmore, 24 anos.

Adam Thomas negou a posse de um livro de conteúdo anarquista, que continha informações úteis para a preparação de atos de terrorismo.

Daniel Boguvonic declarou que pretende "lutar contra as acusações do princípio ao fim" e negou ter incitado ao ódio racial com a afixação de material de cariz ameaçador, abusivo e ofensivo nas instalações da Universidade Aston, em Birmingham em 2016.

Darren Fletcher enfrenta ainda cinco acusações por comportamento anti-social.

O grupo será presente ao Tribunal Central Criminal no próximo dia 19.