Portuguesa morta à facada por ex-namorado na Alemanha

Uma mulher portuguesa foi morta à facada, no domingo, pelo ex-namorado, em Frankfurt, Alemanha, onde estava emigrada. É a 11ª portuguesa a morrer vítima de violência doméstica, desta vez num caso internacional, só este ano.

O corpo de Inês Terrahe, de 32 anos, com dupla nacionalidade, foi encontrado à porta de casa, em Franz-Rücker-Allee (distrito de Bockenheim), no domingo à noite, por um vizinho que, alertado por gritos, acorreu ao local.

Quando saiu de casa em socorro da portuguesa, Hauke Hansen ainda cruzou olhares com o agressor, um ex-namorado da vítima com quem esta já não mantinha uma relação desde outubro. Segurava uma faca ensanguentada e "parecia agressivo", descreveu o homem ao "Bild".

"Rapidamente peguei na chave do meu carro e no telemóvel e segui-o", adiantou, acrescentando que acabou por perder o rasto do alegado homicida. De acordo com jornal alemão, o agressor foi detido no mesmo dia pelas autoridades, no sul de Hesse, e apresentado a tribunal na segunda-feira.