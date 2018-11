Portuguesa que escondeu filha no carro admite ser duro perceber o mal que fez

Ivete Carneiro Hoje às 14:20 Facebook

Twitter

Rosa da Cruz julgada por manter criança na mala do carro dois anos.

"É muito duro ser confrontada com a realidade, com o mal que lhe fiz". Foram as primeiras palavras de Rosa Maria da Cruz, a portuguesa de 50 anos que está a ser julgada em Tulle, no centro de França, por ter mantido a filha entre um quarto escuro e a mala do seu carro até a criança ser descoberta por um mecânico, aos 23 meses de idade, em 2013.

O caso está a gerar intensos debates sobre os mecanismos que podem levar uma mãe a negar uma gravidez ao ponto de não dar por ela, esconder o parto e "negar a criança", mas sem a matar, como noutros casos. E sobre os mecanismos que fizeram da menina, que completará sete anos no dia 24 de novembro, um ser fechado ao mundo.

Serena, bonita e ausente

No primeiro dia de julgamento, na segunda-feira, o tribunal viu Serena (Rosa chamou-a assim por ela não chorar). Em vídeo, à porta fechada. O que foi descrito n terça-feira à audiência pelo presidente do tribunal, Gilles Fonrouge, é duro. Uma criança "bastante cheia de vida", "bonita", "em boa forma física" e com "algumas capacidades de coordenação em coisas simples". Mas "impermeável às interações à volta dela", com "ausência de comunicação espontânea".

As advogadas dos serviços sociais descreveram o resto. O único som que Serena emite provém da sucção permanente da língua, à exceção da palavra "não". Só aprendeu a mastigar há um ano. "O cérebro desconectou-se para não sentir o frio, a fome, o medo. Hoje, não podemos reconetar o que foi desconectado". Rosa Maria da Cruz arrisca 20 anos de prisão.