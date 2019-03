Portugueses esperam que TAP mantenha voos para Caracas

Hoje às 20:04, atualizado às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários portugueses radicados na Venezuela disseram esperar que a TAP mantenha os voos para Caracas, depois de ter cancelado a operação de hoje devido à falta de condições operacionais no aeroporto de Maiquetía, o principal do país.

"O que várias pessoas me disseram é que se trata de uma medida temporária, devido às condições operacionais no aeroporto, condicionadas pelo apagão que afeta o país", afirmou um conselheiro das comunidades portuguesas.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Campos alertou que "se houver uma suspensão prolongada [dos voos] aí vai surgir preocupação".

Já um empresário português disse acreditar que, assim que a Venezuela "estabilize o sistema elétrico", a "frequência dos voos será retomada".

"No passado, em tempos difíceis e com dinheiro [da venda dos bilhetes] retido em Caracas, que não pôde repatriar, a TAP manteve os voos. Não vai ser agora que o fará. Além disso, há aqui uma comunidade muito grande que veria uma suspensão com muito maus olhos", frisou.

Outros portugueses adiantaram que preveem viajar para Portugal nos próximos meses, principalmente em junho, julho e agosto, acreditando, contudo, que "nessa altura haverá mais voos".

O voo que a TAP tinha previsto hoje para a Venezuela foi cancelado por falta de condições operacionais no aeroporto de Caracas, disse à Lusa fonte da companhia aérea.

A mesma fonte explicou ainda que a TAP está a analisar "muito de perto" a evolução da situação na Venezuela "para atempadamente decidir sobre o voo de sábado".

A Venezuela está às escuras desde a última quinta-feira, na sequência de uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou ainda dois sistemas secundários e a linha central de transmissão.

Na segunda-feira, o Governo venezuelano suspendeu as atividades laborais e escolares por 24 horas, período entretanto renovado por mais 24 horas.

Em Caracas, a eletricidade está a chegar a vários bairros, mas de forma intermitente.

O apagão afetou as comunicações fixas e móveis, os terminais de pagamento e o acesso à internet.

Afetou ainda o funcionamento do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, situação que provocou atrasos nos voos nacionais e internacionais, e obrigou várias companhias aéreas a suspender temporariamente os voos e a fazer a faturação manual da bagagem dos passageiros.