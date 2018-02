Portugueses feridos em colisão frontal que fez um morto em França

Ontem às 17:32 Facebook

Um acidente que envolveu um carro e uma carrinha de passageiros, em Cadenet, perto de Marselha, França, causou ferimentos em seis portugueses e provocou a morte um homem de nacionalidade francesa.

O acidente no departamento de Vaucluse deu-se cerca das oito horas de quinta-feira e envolveu um Renault Twingo com três passageiros e um furgão com seis trabalhadores agrícolas portugueses.

Segundo a imprensa francesa, o condutor do Twingo, um homem com 83 anos, morreu no acidente e dois adolescentes foram hospitalizados em estado grave, depois de retirados do local por helicóptero.

O seis portugueses seguiam para o trabalho numa carrinha com matrícula da região de Aude, quando se deu a colisão frontal, que os deixou com ferimentos que não foram considerados graves. Ainda assim, foram transportados ao hospital de Aix-en-Provence e de Pertuis.

A vítima mortal é muito conhecida na região, sabendo-se que foi professor na Universidade Paris Sorbonne (Paris IV).