Portugueses preparam-se para a chegada do Furacão Florence

Ivo Neto Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

O Furacão Florence é esperado na costa leste dos Estados Unidos por estes dias. O Estado da Carolina do Norte é uma das zonas onde se espera que a tempestade chegue com mais força.

Os serviços de segurança preveem que, no pico do furacão, a cidade de Charlotte, a cerca de 220 quilómetros da costa, seja atingida por chuvas fortes que poderão provocar inundações.

Rui Pereira, de 25 anos, vive em Charlotte, a principal cidade do estado, desde 2017. Sem nunca ter experimentado algo semelhante, o português não esconde a surpresa com a confusão vivenciada nos últimos dias naquela cidade com mais de 700 mil habitantes.

"Para mim esta é uma situação completamente nova, nunca passei por algo semelhante", conta, ao JN, o analista financeiro do Bank of America. "Há alguma agitação, principalmente nos supermercados e bombas de gasolina. Muitos supermercados ficaram sem água e bens de sobrevivência, como o pão e o leite", explica.

Já Fernando Pires, de 44 anos, destaca a falta de certezas sobre o que vai acontecer na cidade. "A informação depende muito de com quem se fala. Há quem diga que vai ser simples e que só chega no fim de semana e outras pessoas dizem que é logo à noite e que vai ser um desastre", explica.

Com família natural do Massachusetts, uma zona habitualmente castigada pelas intempéries, Fernando mantém a calma e explica "que o que está a acontecer não é nada de novo". "É esperada muita chuva e vento. Mas nada que se compare com a costa", refere.