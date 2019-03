PP queria imigrantes ilegais grávidas protegidas da expulsão mas medida já existe

Hoje às 19:38 Facebook

Um projeto de lei que mistura áreas inconfundíveis, uma apresentação mal explicada e uma interpretação errónea atiraram o líder do Partido Popular (conservador, oposição), Pablo Casado, para o centro da polémica a escassas semanas das legislativas antecipadas em Espanha.

Desta feita, propõe-se que as imigrantes ilegais grávidas que queiram entregar os filhos à adoção sejam protegidas da expulsão enquanto durar a gestação.

As acusações de políticos opositores não tardaram: os populares foram rotulados de "sequestradores de crianças" e "fascistas" com "propostas políticas xenófobas, inaceitáveis, indignas e cruéis". "Fake news", reagiu Pablo Casado, garantindo que nunca o PP quis propor que ilegais fossem legalizadas em troca da entrega de filhos à adoção.

"O que o PP propõe - e que já se faz na Comunidade de Madrid - é que as mães grávidas que decidem entregar o filho à adoção em vez de abandoná-lo vejam absolutamente garantida a confidencialidade e os mesmos direitos, estejam regularizadas ou não", explicou o líder popular.

Premissa errada

Ora, recorda o "El País", em Espanha "já não se expulsam grávidas, nem se partilham dados entre médicos e polícia para, por exemplo, proceder à expulsão", uma partilha que, aliás, era precisamente uma das propostas para a política imigração apresentada pela extrema-direita no pacto para ajudar o PP a formar governo na Andaluzia.

O problema do projeto de lei de Casado, que versa sobre o apoio à maternidade, é misturar as questões do aborto, da imigração ilegal, das adoções e da situação económica.