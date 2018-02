Predador sexual colecionava fotos de 29 atrizes com declarações de amor

Ontem às 20:59 Facebook

Um cidadão alemão de 48 anos, condenado por ter tentado matar a atriz espanhola Sara Casasnovas, em 2009, terá colecionado fotografias de 28 outras atrizes.

Arndt Meyer foi condenado a oito anos de prisão por tentativa de homicídio e posse de armas, depois de ter tentado assassinar a atriz espanhola Sara Casasnovas, em 2009, com uma besta (arma com a aparência de uma espingarda que projeta dardos similares a flechas).

Arndt, que estava na prisão de Estremera, em Madrid, terminou a sentença em maio do ano passado e foi imediatamente expulso pelas autoridades espanholas para a Alemanha, com o bilhete de avião pago pelo governo. De acordo com o "El País", que cita o advogado de Casasnovas e ex-membro do Ministério Público Anticorrupção, Carlos Castresana, Meyer foi incluído num registo de predadores sexuais e será controlado pela Interpol.

A decisão, segundo avançou o jornal espanhol, foi adotada depois de o jornal ter revelado que Arndt guardava na sua cela um álbum secreto com fotos de Sara Casasnovas e sete outras jovens atrizes com comentários "de alto caráter sexual, mórbido e depreciativo, visando tomar medidas para abordar e perseguir essas mulheres", explicou a defesa de Sara. Algumas das "mensagens de amor" que acompanhavam as fotografias diziam: "Este corpo e pele são exatamente o meu tipo!"; "Num mundo ideal, uma rapariga como esta seria o exemplo de mulher com quem eu faria um doce amor e filhos. Eu casar-me-ia com ela".

Esta descoberta terá sido por acaso, quando as autoridades entraram na cela de Meyer à procura de um telemóvel, com o qual suspeitavam que ele ainda continuaria a assediar Sara Casasnovas. A atriz terá denunciado chamadas noturnas feitas para o seu número em 2015 e 2016 e também um perfil de Facebook chamado "Amarrada", com 80 imagens da atriz amordaçada, vendada e com uma arma apontada à cabeça, que seriam de uma peça de teatro.

Apesar de ter sido enviada, segundo afirma o "El País", uma petição judicial para o Facebook e o Yahoo (e-mail com o qual terão sido também enviadas mensagens), as empresas ter-se-ão negado a facultar dados sobre a identidade dos perfis, porque a conta na rede social já foi eliminada e devido a assuntos jurisdicionais. A denúncia terá sido, então, arquivada provisoriamente por não se poder atribuir o crime a nenhuma pessoa e por se terem esgotados os meios de investigação.

Esta segunda-feira, foi revelado pelo mesmo jornal espanhol que, além das fotos dessas atrizes, somar-se-iam outras de mais 21 artistas, 18 delas espanholas e quatro residiam nos Estados Unidos.

As oito artistas encontradas em primeiro lugar no álbum ter-se-ão deslocado até ao tribunal número 37, em Madrid, para serem informadas sobre o sucedido e foram adotadas medidas de segurança para garantir o seu anonimato, no entanto, a polícia e o juiz não terão avisado as restantes 21 atrizes que o homem colecionava as suas fotos.

O caso terá sido suspenso provisoriamente em julho e reaberto a pedido da defesa de Sara Casasnovas, mas já noutro tribunal, em Arganda del Rey, também em Madrid. O magistrado que retomou o processo proferiu-o provisoriamente, apenas pedindo a identificação das vítimas, sem conferir o estatuto de testemunha protegida às 21 outras atrizes. Segundo afirma o "El País", os dados pessoais de todas as mulheres - nomes, sobrenomes, endereços e telefones - aparecem num documento do Ministério do Interior enviado ao Tribunal que investigou o caso.

As fotografias, segundo suspeita o advogado de Sara, terão sido enviadas a Meyer por um trabalhador de uma instituição religiosa sem fins lucrativos com ligações à embaixada alemã em Espanha que fez visitas regulares a Meyer na prisão.