Prédios espelhados causam a morte a centenas de milhões de aves nos EUA

Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Especialistas estimam que centenas de milhões de pássaros - um número que pode variar entre os 100 milhões e os 100 mil milhões - morrem, a cada ano, nos Estados Unidos, por colidirem com edifícios, especialmente arranha-céus espelhados ou iluminados.

A filial novaiorquina da National Audubon Society, organização não-governamental de conservação da natureza, realiza em setembro e abril de cada ano aquilo a que chama "estudos de controlo de colisão", enviando dezenas de voluntários para as ruas da cidade para recolher dados sobre aves caídas. A organização estima que cerca de 90 mil a 200 mil aves sejam mortas por meio de choques com edifícios na "big apple" todos os anos.

"Quando a luz do dia chega e as aves querem mais comida, voam para o que pensam ser uma árvore, que é na verdade uma árvore refletida num prédio de vidro. Depois, batem no prédio e morrem", explicou ao "The Guardian", Susan Elbin, diretora do departamento de Conservação e Ciência da Audubon de Nova Iorque.

À escala nacional, o centro de aves migratórias do Instituto Smithsonian estimou o número de mortes entre 100 milhões e 100 mil milhões de aves anualmente, com base em dados de uma grande variedade de grupos de defesa das aves em todo o país.

Prédios luminosos também são perigo

A maioria das aves que migra pelos Estados Unidos fá-lo durante a noite, quando o espaço aéreo é frio e calmo, e muitas vezes acaba por passar pelas cidades porque o seu brilho se destaca. Os pássaros são atraídos pela luz, por isso quando sobrevoam uma cidade brilhante, são naturalmente atraídos para ela, sem saber que estão em território perigoso.

Algumas espécies de aves são mais suscetíveis a colisões com edifícios. Um estudo da Universidade de Michigan, publicado esta semana, descobriu que pardais e toutinegras são mais propensos a sofrer acidentes. Pássaros que cantam tendem a emitir "chamadas de voo" durante a migração e são mais propensos a chilrear quando veem as luzes brilhantes de uma cidade, atraindo outras aves para o horizonte traiçoeiro.

Chicago lidera lista das cidades mais perigosas

Um novo estudo do "Cornell Lab of Ornithology" (unidade da Universidade de Cornell, Nova Iorque, que estuda as aves e outros animais selvagens), citado pelo jornal britânico, classifica as cidades com base no perigo que representam para as aves migratórias.

Chicago, com as suas muitas infraestruturas de vidro que atingem aquele que é o espaço aéreo norte-americano mais movimentado durante a migração, é a cidade mais perigosa para os viajantes emplumados. Mais de cinco milhões de aves, de pelo menos 250 espécies diferentes, voam pelo centro da "cidade ventosa", a cada primavera e outono.

Houston e Dallas, que se encontram ao longo de alguns percursos migratórios populares, completam o top três das cidades mais mortais para as aves, que também enfrentam riscos em Nova Iorque, Los Angeles, St. Louis e Atlanta.

Kyle Horton, um dos autores do estudo, esclareceu que a investigação não pretende criticar as cidades, mas sim "aumentar a consciencialização", tentando "fornecer dados e informações que possam ajudar" a diminuir o número de casos.

Solução passa por apagar luzes e mudar construção

Para Kaitlyn Parkins, do departamento de conservação do Audubon de Nova Iorque, uma das soluções para fazer face a esta problemática pode passar por apagar as luzes dos edifícios à noite durante algumas semanas, no pico de migração das aves. O esforço já é feito em edifícios governamentais em Estados como Nova Iorque e Minnesota, que aderiram ao programa "Lights Out".

Os conservacionistas também defendem que os edifícios adotem projetos mais "amigos dos pássaros", usando, por exemplo, vidros padronizados e dispositivos que permite regular a intensidade do brilho da iluminação.

São Francisco e Toronto já adotaram algumas diretrizes favoráveis aos pássaros, e Nova Iorque e Chicago estão a encetar esforços nesse sentido. À escala nacional, um projeto de lei bipartidário apresentado em janeiro no Congresso, chamado de "Lei de Construção Segura de Aves", exige que as construções dos novos prédios federais tenham a segurança das aves em conta.