Preferida de Merkel eleita para liderar CDU alemã

Annegret Kramp-Karrenbauer é a nova líder da CDU alemã. Angela Merkel mantém-se como Chanceler.

Conhecida como "mini Merkel", era uma das favoritas e tinha o apoio de Merkel, que a nomeou para secretária-geral do partido, em fevereiro. Tem um perfil centrista, o que significa que o partido escolheu manter a linha anterior, recusando uma viragem à direita.

Com 56 anos, tem já uma longa carreira na política. Eleita conselheira municipal em Püttlingen em 1989, passou a deputada no Parlamento do Sarre e ascendeu a chefe do governo do "land" em 2011.

"AKK", como também é conhecida devido ao nome complicado que tem, superiorizou-se com 51% dos votos dos militantes do partido, reunidos em Hamburgo, a Friedrich Merz, de 62 anos. O advogado tinha sido afastado, em 2002, do cargo de líder parlamentar, deixando o Bundestag, em 2009.