Presidente chinês aceita convite para visitar Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, aceitou o convite do líder norte-coreano, Kim Jong Un, para visitar Pyongyang, durante um encontro em Pequim, informou a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

Em nome do Governo e do Partido dos Trabalhadores, partido único do poder na Coreia do Norte, Kim convidou Xi a "realizar uma visita oficial à Coreia do Norte no momento apropriado", detalha a agência. "O convite foi aceite com prazer", acrescenta.

Xi Jinping, que ascendeu ao poder em 2013, tornou-se o primeiro líder da República Popular da China a visitar a Coreia do Sul antes de ir à Coreia do Norte.

Os dois países, que combateram lado a lado na Guerra da Coreia (1950-53), continuam, no entanto, a ser aliados ideológicos e com interesses comuns no nordeste da Ásia - nomeadamente a retirada das tropas norte-americanas da região.

Kim Jong Un realizou na terça-feira uma visita histórica e secreta a Pequim, que só foi anunciada pelas autoridades chinesas depois de este regressar a Pyongyang.