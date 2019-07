Presidente convida líder do Nova Democracia a formar Governo

Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da Grécia, Prokopis Pavlópulos, convidou, na segunda-feira, o líder do partido conservador Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, a formar Governo, na sequência da vitória nas eleições antecipadas de domingo.

O Presidente recebeu hoje de manhã os resultados oficiais das eleições, segundo os quais o Nova Democracia obteve maioria absoluta, com 39,8% dos votos, derrotando o partido de esquerda Syriza do até agora primeiro-ministro, Alex Tsipras, que teve 31,5% dos votos.

Kyriakos Mitsotakis toma posse do cargo ainda hoje, numa cerimónia que terá lugar às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa), no palácio presidencial.

Durante a tarde deverá ser conhecida a composição do seu gabinete e na manhã de terça-feira os novos ministros e pastas.

Mitsotakis terá de agir rapidamente para lidar com vários problemas que ainda afligem a economia grega.

Os ministros das Finanças da Europa estão reunidos hoje em Bruxelas para discutir a Grécia, que ainda tem metas fiscais rigorosas para cumprir, apesar de não receber diretamente empréstimos de resgate.

"Assumo o Governo do país com plena consciência da responsabilidade nacional", afirmou no domingo à noite Mitsotakis, no seu discurso de vitória.

"Sei das dificuldades que estão por vir, mas eu extraio força da força das pessoas", garantiu

Durante a crise financeira que durou quase uma década, a economia da Grécia diminuiu para um quarto do que era e os níveis de pobreza e desemprego dispararam.

Apesar de as finanças estarem a recuperar e as previsões apontarem para um crescimento da economia de 2,2% este ano, a Grécia tem um longo caminho a percorrer até compensar a produção perdida.

A dívida do país é de cerca de 181% do Produto Interno Bruto (PIB) anual.

Mitsotakis assegurou no domingo que manterá a promessa de reduzir impostos, atraindo investimento e cortando burocracia para tornar a Grécia mais atrativa para negócios.